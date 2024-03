Préparer son voyage à Paris

Paris, la ville lumière, est parsemée de milliers d’hôtels, d’attractions, de boutiques et de restaurants. S’il s’agit d’une première visite, ou même si vous connaissez la ville, ce guide a pour but de vous aider à déterminer l’endroit où loger, où manger, où aller et les informations de base dont vous avez (...)